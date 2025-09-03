Više o ALA

Alanyaspor Fan Token Logotip

Alanyaspor Fan Token Cijena (ALA)

Neuvršten

1 ALA u USD cijena uživo:

$0.04602953
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Alanyaspor Fan Token (ALA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:46:23 (UTC+8)

Alanyaspor Fan Token (ALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04338967
24-satna najniža cijena
$ 0.04774046
24-satna najviša cijena

$ 0.04338967
$ 0.04774046
$ 2.09
$ 0.02911178
+1.12%

+2.38%

+11.21%

+11.21%

Alanyaspor Fan Token (ALA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04602953. Tijekom protekla 24 sata, ALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04338967 i najviše cijene $ 0.04774046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALA je $ 2.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02911178.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALA se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +11.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alanyaspor Fan Token (ALA)

$ 87.51K
--
$ 138.18K
1.90M
3,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Alanyaspor Fan Token je $ 87.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALA je 1.90M, s ukupnom količinom od 3000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.18K.

Alanyaspor Fan Token (ALA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Alanyaspor Fan Token u USD iznosila je $ +0.00107089.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Alanyaspor Fan Token u USD iznosila je $ +0.0129748637.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Alanyaspor Fan Token u USD iznosila je $ +0.0115905808.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Alanyaspor Fan Token u USD iznosila je $ +0.00476507208784897.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00107089+2.38%
30 dana$ +0.0129748637+28.19%
60 dana$ +0.0115905808+25.18%
90 dana$ +0.00476507208784897+11.55%

Što je Alanyaspor Fan Token (ALA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens are minted on an EVM compatiable permissioned sidechain called Chiliz Chain. Chiliz Chain does not currently require any transaction fee, making the sending and receiving of Fan Tokens fast and inexpensive.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Alanyaspor Fan Token (ALA)

Službena web-stranica

Alanyaspor Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alanyaspor Fan Token (ALA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alanyaspor Fan Token (ALA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alanyaspor Fan Token.

Provjerite Alanyaspor Fan Token predviđanje cijene sada!

ALA u lokalnim valutama

Alanyaspor Fan Token (ALA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alanyaspor Fan Token (ALA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alanyaspor Fan Token (ALA)

Koliko Alanyaspor Fan Token (ALA) vrijedi danas?
Cijena ALA uživo u USD je 0.04602953 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALA u USD?
Trenutačna cijena ALA u USD je $ 0.04602953. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alanyaspor Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za ALA je $ 87.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALA?
Količina u optjecaju za ALA je 1.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALA?
ALA je postigao ATH cijenu od 2.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALA?
ALA je vidio ATL cijenu od 0.02911178 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALA?
24-satni obujam trgovanja za ALA je -- USD.
Hoće li ALA još narasti ove godine?
ALA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
