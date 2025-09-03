Alanyaspor Fan Token (ALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04338967 $ 0.04338967 $ 0.04338967 24-satna najniža cijena $ 0.04774046 $ 0.04774046 $ 0.04774046 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04338967$ 0.04338967 $ 0.04338967 24-satna najviša cijena $ 0.04774046$ 0.04774046 $ 0.04774046 Najviša cijena ikada $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 Najniža cijena $ 0.02911178$ 0.02911178 $ 0.02911178 Promjena cijene (1H) +1.12% Promjena cijene (1D) +2.38% Promjena cijene (7D) +11.21% Promjena cijene (7D) +11.21%

Alanyaspor Fan Token (ALA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04602953. Tijekom protekla 24 sata, ALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04338967 i najviše cijene $ 0.04774046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALA je $ 2.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02911178.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALA se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +11.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alanyaspor Fan Token (ALA)

Tržišna kapitalizacija $ 87.51K$ 87.51K $ 87.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.18K$ 138.18K $ 138.18K Količina u optjecaju 1.90M 1.90M 1.90M Ukupna količina 3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alanyaspor Fan Token je $ 87.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALA je 1.90M, s ukupnom količinom od 3000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.18K.