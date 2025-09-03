Alan the Alien (ALAN) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00000118
24-satna najviša cijena $ 0.00000159
Najviša cijena ikada $ 0.0000694
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -1.90%
Promjena cijene (1D) +0.64%
Promjena cijene (7D) +14.56%

Alan the Alien (ALAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000121. Tijekom protekla 24 sata, ALANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000118 i najviše cijene $ 0.00000159, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALAN je $ 0.0000694, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALAN se promijenio za -1.90% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +14.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alan the Alien (ALAN)

Tržišna kapitalizacija $ 52.51K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.51K
Količina u optjecaju 43.35B
Ukupna količina 43,349,998,826.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alan the Alien je $ 52.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALAN je 43.35B, s ukupnom količinom od 43349998826.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.51K.