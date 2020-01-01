Aladdin DAO (ALD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aladdin DAO (ALD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aladdin DAO (ALD) Informacije AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Službena web stranica: https://aladdin.club/ Kupi ALD odmah!

Aladdin DAO (ALD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aladdin DAO (ALD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.46M $ 15.46M $ 15.46M Ukupna količina: $ 149.99M $ 149.99M $ 149.99M Količina u optjecaju: $ 149.83M $ 149.83M $ 149.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.48M $ 15.48M $ 15.48M Povijesni maksimum: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Povijesni minimum: $ 0.01759207 $ 0.01759207 $ 0.01759207 Trenutna cijena: $ 0.103088 $ 0.103088 $ 0.103088 Saznajte više o cijeni Aladdin DAO (ALD)

Aladdin DAO (ALD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aladdin DAO (ALD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALD tokena, istražite ALD cijenu tokena uživo!

