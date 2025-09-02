Aladdin DAO (ALD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02352503 24-satna najviša cijena $ 0.107201 Najviša cijena ikada $ 1.37 Najniža cijena $ 0.01759207 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -77.31% Promjena cijene (7D) -79.08%

Aladdin DAO (ALD) cijena u stvarnom vremenu je $0.02352503. Tijekom protekla 24 sata, ALDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02352503 i najviše cijene $ 0.107201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALD je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01759207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALD se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -77.31% u posljednjih 24 sata i -79.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aladdin DAO (ALD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.52M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M Količina u optjecaju 149.83M Ukupna količina 149,991,806.3910929

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aladdin DAO je $ 3.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALD je 149.83M, s ukupnom količinom od 149991806.3910929. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.53M.