Akuma Inu (AKUMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00134788$ 0.00134788 $ 0.00134788 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) -0.74% Promjena cijene (7D) -0.74%

Akuma Inu (AKUMA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AKUMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKUMA je $ 0.00134788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKUMA se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Akuma Inu (AKUMA)

Tržišna kapitalizacija $ 702.12K$ 702.12K $ 702.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 702.12K$ 702.12K $ 702.12K Količina u optjecaju 666.67B 666.67B 666.67B Ukupna količina 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0 666,666,666,666.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Akuma Inu je $ 702.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKUMA je 666.67B, s ukupnom količinom od 666666666666.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 702.12K.