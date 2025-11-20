AKIRA LABS Cijena danas

Trenutačna cijena AKIRA LABS (AKIRA) danas je --, s promjenom od 4.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AKIRA u USD je -- po AKIRA.

AKIRA LABS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,813.6, s količinom u optjecaju od 979.42M AKIRA. Tijekom posljednja 24 sata, AKIRA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AKIRA se kretao -- u posljednjem satu i -6.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AKIRA LABS (AKIRA)

Tržišna kapitalizacija $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.82K$ 6.82K $ 6.82K Količina u optjecaju 979.42M 979.42M 979.42M Ukupna količina 980,607,653.4896 980,607,653.4896 980,607,653.4896

Trenutačna tržišna kapitalizacija AKIRA LABS je $ 6.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKIRA je 979.42M, s ukupnom količinom od 980607653.4896. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.82K.