Akio (AKIO) Informacije Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Službena web stranica: https://akio.one Bijela knjiga: https://akio.one/whitepaper Kupi AKIO odmah!

Akio (AKIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Akio (AKIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Povijesni maksimum: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Povijesni minimum: $ 0.00225195 $ 0.00225195 $ 0.00225195 Trenutna cijena: $ 0.00227286 $ 0.00227286 $ 0.00227286 Saznajte više o cijeni Akio (AKIO)

Akio (AKIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Akio (AKIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AKIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AKIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AKIO tokena, istražite AKIO cijenu tokena uživo!

