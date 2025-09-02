Više o AKIO

Akio Cijena (AKIO)

Neuvršten

1 AKIO u USD cijena uživo:

$0.00231861
$0.00231861$0.00231861
+0.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Akio (AKIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:01:49 (UTC+8)

Akio (AKIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00225195
$ 0.00225195$ 0.00225195
24-satna najniža cijena
$ 0.00240857
$ 0.00240857$ 0.00240857
24-satna najviša cijena

$ 0.00225195
$ 0.00225195$ 0.00225195

$ 0.00240857
$ 0.00240857$ 0.00240857

$ 0.02464502
$ 0.02464502$ 0.02464502

$ 0.00225195
$ 0.00225195$ 0.00225195

+1.24%

+0.92%

-64.64%

-64.64%

Akio (AKIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231854. Tijekom protekla 24 sata, AKIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00225195 i najviše cijene $ 0.00240857, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKIO je $ 0.02464502, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00225195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKIO se promijenio za +1.24% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -64.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Akio (AKIO)

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

985.79M
985.79M 985.79M

999,870,054.388753
999,870,054.388753 999,870,054.388753

Trenutačna tržišna kapitalizacija Akio je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKIO je 985.79M, s ukupnom količinom od 999870054.388753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32M.

Akio (AKIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Akio u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Akio u USD iznosila je $ -0.0017523880.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Akio u USD iznosila je $ -0.0018432587.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Akio u USD iznosila je $ -0.010135859244752903.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.92%
30 dana$ -0.0017523880-75.58%
60 dana$ -0.0018432587-79.50%
90 dana$ -0.010135859244752903-81.38%

Što je Akio (AKIO)

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Akio Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Akio (AKIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Akio (AKIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Akio.

Provjerite Akio predviđanje cijene sada!

AKIO u lokalnim valutama

Akio (AKIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Akio (AKIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AKIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Akio (AKIO)

Koliko Akio (AKIO) vrijedi danas?
Cijena AKIO uživo u USD je 0.00231854 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AKIO u USD?
Trenutačna cijena AKIO u USD je $ 0.00231854. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Akio?
Tržišna kapitalizacija za AKIO je $ 2.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AKIO?
Količina u optjecaju za AKIO je 985.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AKIO?
AKIO je postigao ATH cijenu od 0.02464502 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AKIO?
AKIO je vidio ATL cijenu od 0.00225195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AKIO?
24-satni obujam trgovanja za AKIO je -- USD.
Hoće li AKIO još narasti ove godine?
AKIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AKIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:01:49 (UTC+8)

Akio (AKIO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

