Akio (AKIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00225195 24-satna najniža cijena $ 0.00240857 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02464502 Najniža cijena $ 0.00225195 Promjena cijene (1H) +1.24% Promjena cijene (1D) +0.92% Promjena cijene (7D) -64.64%

Akio (AKIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231854. Tijekom protekla 24 sata, AKIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00225195 i najviše cijene $ 0.00240857, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKIO je $ 0.02464502, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00225195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKIO se promijenio za +1.24% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -64.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Akio (AKIO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.29M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.32M Količina u optjecaju 985.79M Ukupna količina 999,870,054.388753

Trenutačna tržišna kapitalizacija Akio je $ 2.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKIO je 985.79M, s ukupnom količinom od 999870054.388753. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32M.