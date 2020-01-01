Aki Network (AKI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aki Network (AKI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aki Network (AKI) Informacije Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling. Službena web stranica: https://akiprotocol.io/ Bijela knjiga: https://aki-network.gitbook.io/aki-general-whitepaper/ Kupi AKI odmah!

Aki Network (AKI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aki Network (AKI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Povijesni maksimum: $ 0.065411 $ 0.065411 $ 0.065411 Povijesni minimum: $ 0.00175382 $ 0.00175382 $ 0.00175382 Trenutna cijena: $ 0.00180761 $ 0.00180761 $ 0.00180761 Saznajte više o cijeni Aki Network (AKI)

Aki Network (AKI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aki Network (AKI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AKI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AKI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AKI tokena, istražite AKI cijenu tokena uživo!

