Aki Network (AKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00180014 $ 0.00180014 $ 0.00180014 24-satna najniža cijena $ 0.00185088 $ 0.00185088 $ 0.00185088 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00180014$ 0.00180014 $ 0.00180014 24-satna najviša cijena $ 0.00185088$ 0.00185088 $ 0.00185088 Najviša cijena ikada $ 0.065411$ 0.065411 $ 0.065411 Najniža cijena $ 0.00175382$ 0.00175382 $ 0.00175382 Promjena cijene (1H) -0.43% Promjena cijene (1D) -2.17% Promjena cijene (7D) -7.94% Promjena cijene (7D) -7.94%

Aki Network (AKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0018066. Tijekom protekla 24 sata, AKItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00180014 i najviše cijene $ 0.00185088, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKI je $ 0.065411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00175382.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKI se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -2.17% u posljednjih 24 sata i -7.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aki Network (AKI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Količina u optjecaju 1.69B 1.69B 1.69B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aki Network je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKI je 1.69B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.61M.