Više o AKI

AKI Informacije o cijeni

AKI Bijela knjiga

AKI Službena web stranica

AKI Tokenomija

AKI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Aki Network Logotip

Aki Network Cijena (AKI)

Neuvršten

1 AKI u USD cijena uživo:

$0.00180808
$0.00180808$0.00180808
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Aki Network (AKI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:55 (UTC+8)

Aki Network (AKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00180014
$ 0.00180014$ 0.00180014
24-satna najniža cijena
$ 0.00185088
$ 0.00185088$ 0.00185088
24-satna najviša cijena

$ 0.00180014
$ 0.00180014$ 0.00180014

$ 0.00185088
$ 0.00185088$ 0.00185088

$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411

$ 0.00175382
$ 0.00175382$ 0.00175382

-0.43%

-2.17%

-7.94%

-7.94%

Aki Network (AKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0018066. Tijekom protekla 24 sata, AKItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00180014 i najviše cijene $ 0.00185088, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AKI je $ 0.065411, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00175382.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AKI se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, -2.17% u posljednjih 24 sata i -7.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aki Network (AKI)

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

--
----

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

1.69B
1.69B 1.69B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aki Network je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AKI je 1.69B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.61M.

Aki Network (AKI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aki Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aki Network u USD iznosila je $ -0.0006178268.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aki Network u USD iznosila je $ -0.0013746347.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aki Network u USD iznosila je $ -0.008803316634669278.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.17%
30 dana$ -0.0006178268-34.19%
60 dana$ -0.0013746347-76.08%
90 dana$ -0.008803316634669278-82.97%

Što je Aki Network (AKI)

Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Aki Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aki Network (AKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aki Network (AKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aki Network.

Provjerite Aki Network predviđanje cijene sada!

AKI u lokalnim valutama

Aki Network (AKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aki Network (AKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aki Network (AKI)

Koliko Aki Network (AKI) vrijedi danas?
Cijena AKI uživo u USD je 0.0018066 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AKI u USD?
Trenutačna cijena AKI u USD je $ 0.0018066. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aki Network?
Tržišna kapitalizacija za AKI je $ 3.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AKI?
Količina u optjecaju za AKI je 1.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AKI?
AKI je postigao ATH cijenu od 0.065411 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AKI?
AKI je vidio ATL cijenu od 0.00175382 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AKI?
24-satni obujam trgovanja za AKI je -- USD.
Hoće li AKI još narasti ove godine?
AKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:53:55 (UTC+8)

Aki Network (AKI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.