aixrp Cijena danas

Trenutačna cijena aixrp (AIXRP) danas je $ 0.00018212, s promjenom od 2.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIXRP u USD je $ 0.00018212 po AIXRP.

aixrp trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 53,389, s količinom u optjecaju od 293.80M AIXRP. Tijekom posljednja 24 sata, AIXRP trgovao je između $ 0.00017948 (niska) i $ 0.00019147 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00198245, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00007097.

U kratkoročnim performansama, AIXRP se kretao -0.41% u posljednjem satu i +12.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu aixrp (AIXRP)

Tržišna kapitalizacija $ 53.39K$ 53.39K $ 53.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 181.72K$ 181.72K $ 181.72K Količina u optjecaju 293.80M 293.80M 293.80M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

