aiws (AIWS) Informacije o cijeni (USD)

aiws (AIWS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIWStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIWS je $ 0.00773356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIWS se promijenio za -2.04% u posljednjih sat vremena, -7.15% u posljednjih 24 sata i -8.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aiws (AIWS)

Tržišna kapitalizacija $ 269.54K$ 269.54K $ 269.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 269.54K$ 269.54K $ 269.54K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija aiws je $ 269.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIWS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 269.54K.