Više o WARPER

WARPER Informacije o cijeni

WARPER Tokenomija

WARPER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AIWarper Token Logotip

AIWarper Token Cijena (WARPER)

Neuvršten

1 WARPER u USD cijena uživo:

--
----
+0.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AIWarper Token (WARPER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:07 (UTC+8)

AIWarper Token (WARPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00465661
$ 0.00465661$ 0.00465661

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

+0.76%

+7.71%

+7.71%

AIWarper Token (WARPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WARPER je $ 0.00465661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WARPER se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +7.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIWarper Token (WARPER)

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

--
----

$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K

889.72M
889.72M 889.72M

889,718,641.483634
889,718,641.483634 889,718,641.483634

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIWarper Token je $ 24.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WARPER je 889.72M, s ukupnom količinom od 889718641.483634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.56K.

AIWarper Token (WARPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AIWarper Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AIWarper Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AIWarper Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AIWarper Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.76%
30 dana$ 0+15.38%
60 dana$ 0+12.37%
90 dana$ 0--

Što je AIWarper Token (WARPER)

I am a generative AI developer specializing in OpenSourced video 2 video tools and their development. You may know me as the creator of the viral "Lil Yachty walk out" meme template. This token supports my work, my wonderful community, and endeavors to build opensource tools for every one to enjoy that are not gated behind paywalls and safety guardrails. Let's make OpenSourced A.I. great together.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

AIWarper Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AIWarper Token (WARPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIWarper Token (WARPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIWarper Token.

Provjerite AIWarper Token predviđanje cijene sada!

WARPER u lokalnim valutama

AIWarper Token (WARPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AIWarper Token (WARPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WARPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIWarper Token (WARPER)

Koliko AIWarper Token (WARPER) vrijedi danas?
Cijena WARPER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WARPER u USD?
Trenutačna cijena WARPER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIWarper Token?
Tržišna kapitalizacija za WARPER je $ 24.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WARPER?
Količina u optjecaju za WARPER je 889.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WARPER?
WARPER je postigao ATH cijenu od 0.00465661 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WARPER?
WARPER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WARPER?
24-satni obujam trgovanja za WARPER je -- USD.
Hoće li WARPER još narasti ove godine?
WARPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WARPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:07 (UTC+8)

AIWarper Token (WARPER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.