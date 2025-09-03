AIWarper Token (WARPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00465661$ 0.00465661 $ 0.00465661 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) +0.76% Promjena cijene (7D) +7.71% Promjena cijene (7D) +7.71%

AIWarper Token (WARPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WARPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WARPER je $ 0.00465661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WARPER se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.76% u posljednjih 24 sata i +7.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIWarper Token (WARPER)

Tržišna kapitalizacija $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.56K$ 24.56K $ 24.56K Količina u optjecaju 889.72M 889.72M 889.72M Ukupna količina 889,718,641.483634 889,718,641.483634 889,718,641.483634

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIWarper Token je $ 24.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WARPER je 889.72M, s ukupnom količinom od 889718641.483634. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.56K.