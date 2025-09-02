AIVeronica by Virtuals (AIV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00101135 24-satna najviša cijena $ 0.00109237 Najviša cijena ikada $ 0.00705355 Najniža cijena $ 0.00101135 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -4.71% Promjena cijene (7D) -7.75%

AIVeronica by Virtuals (AIV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103695. Tijekom protekla 24 sata, AIVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101135 i najviše cijene $ 0.00109237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIV je $ 0.00705355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101135.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIV se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i -7.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIVeronica by Virtuals (AIV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIVeronica by Virtuals je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIV je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.