AIVeronica by Virtuals Cijena (AIV)

1 AIV u USD cijena uživo:

$0.0010358
-5.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AIVeronica by Virtuals (AIV)
AIVeronica by Virtuals (AIV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00101135
24-satna najniža cijena
$ 0.00109237
24-satna najviša cijena

$ 0.00101135
$ 0.00109237
$ 0.00705355
$ 0.00101135
+0.40%

-4.71%

-7.75%

-7.75%

AIVeronica by Virtuals (AIV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103695. Tijekom protekla 24 sata, AIVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101135 i najviše cijene $ 0.00109237, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIV je $ 0.00705355, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101135.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIV se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -4.71% u posljednjih 24 sata i -7.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIVeronica by Virtuals (AIV)

$ 1.04M
--
$ 1.04M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AIVeronica by Virtuals je $ 1.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIV je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.04M.

AIVeronica by Virtuals (AIV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AIVeronica by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AIVeronica by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0003476093.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AIVeronica by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0006610478.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AIVeronica by Virtuals u USD iznosila je $ -0.002782672565707594.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.71%
30 dana$ -0.0003476093-33.52%
60 dana$ -0.0006610478-63.74%
90 dana$ -0.002782672565707594-72.85%

Što je AIVeronica by Virtuals (AIV)

AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!

Resurs AIVeronica by Virtuals (AIV)

Službena web-stranica

AIVeronica by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AIVeronica by Virtuals (AIV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIVeronica by Virtuals (AIV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIVeronica by Virtuals.

Provjerite AIVeronica by Virtuals predviđanje cijene sada!

AIV u lokalnim valutama

AIVeronica by Virtuals (AIV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AIVeronica by Virtuals (AIV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIVeronica by Virtuals (AIV)

Koliko AIVeronica by Virtuals (AIV) vrijedi danas?
Cijena AIV uživo u USD je 0.00103695 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIV u USD?
Trenutačna cijena AIV u USD je $ 0.00103695. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIVeronica by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za AIV je $ 1.04M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIV?
Količina u optjecaju za AIV je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIV?
AIV je postigao ATH cijenu od 0.00705355 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIV?
AIV je vidio ATL cijenu od 0.00101135 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIV?
24-satni obujam trgovanja za AIV je -- USD.
Hoće li AIV još narasti ove godine?
AIV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.