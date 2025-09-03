Aittcoin (AITT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -2.37% Promjena cijene (7D) -2.37%

Aittcoin (AITT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AITTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AITT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AITT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -2.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aittcoin (AITT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Količina u optjecaju 9.95B 9.95B 9.95B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aittcoin je $ 5.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AITT je 9.95B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.54K.