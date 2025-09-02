AISM FAITH TOKEN (AISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00626674 $ 0.00626674 $ 0.00626674 24-satna najniža cijena $ 0.00662987 $ 0.00662987 $ 0.00662987 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00626674$ 0.00626674 $ 0.00626674 24-satna najviša cijena $ 0.00662987$ 0.00662987 $ 0.00662987 Najviša cijena ikada $ 0.00698939$ 0.00698939 $ 0.00698939 Najniža cijena $ 0.00107988$ 0.00107988 $ 0.00107988 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) +0.69% Promjena cijene (7D) +5.99% Promjena cijene (7D) +5.99%

AISM FAITH TOKEN (AISM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00661151. Tijekom protekla 24 sata, AISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00626674 i najviše cijene $ 0.00662987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AISM je $ 0.00698939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AISM se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, +0.69% u posljednjih 24 sata i +5.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AISM FAITH TOKEN (AISM)

Tržišna kapitalizacija $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,949,167.521307 999,949,167.521307 999,949,167.521307

Trenutačna tržišna kapitalizacija AISM FAITH TOKEN je $ 6.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AISM je 999.95M, s ukupnom količinom od 999949167.521307. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.61M.