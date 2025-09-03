Airina Bolgur (BOLGUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +0.43% Promjena cijene (7D) -24.55% Promjena cijene (7D) -24.55%

Airina Bolgur (BOLGUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BOLGURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLGUR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLGUR se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i -24.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Airina Bolgur (BOLGUR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.07K$ 8.07K $ 8.07K Količina u optjecaju 586.72M 586.72M 586.72M Ukupna količina 992,398,299.6582713 992,398,299.6582713 992,398,299.6582713

Trenutačna tržišna kapitalizacija Airina Bolgur je $ 4.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLGUR je 586.72M, s ukupnom količinom od 992398299.6582713. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.07K.