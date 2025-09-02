AIRian (AIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00481643 24-satna najviša cijena $ 0.00573688 Najviša cijena ikada $ 0.116475 Najniža cijena $ 0.00201988 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +16.87% Promjena cijene (7D) +35.26%

AIRian (AIR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00562914. Tijekom protekla 24 sata, AIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00481643 i najviše cijene $ 0.00573688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIR je $ 0.116475, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00201988.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIR se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +16.87% u posljednjih 24 sata i +35.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIRian (AIR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.63M Količina u optjecaju 188.25M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIRian je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIR je 188.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.63M.