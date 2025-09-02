AIRENE by Virtuals (AIRENE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00488432$ 0.00488432 $ 0.00488432 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.13% Promjena cijene (1D) -4.58% Promjena cijene (7D) -7.79% Promjena cijene (7D) -7.79%

AIRENE by Virtuals (AIRENE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIRENEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIRENE je $ 0.00488432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIRENE se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -4.58% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Tržišna kapitalizacija $ 257.93K$ 257.93K $ 257.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 257.93K$ 257.93K $ 257.93K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIRENE by Virtuals je $ 257.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIRENE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 257.93K.