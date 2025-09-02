Više o AIRENE

AIRENE Informacije o cijeni

AIRENE Službena web stranica

AIRENE Tokenomija

AIRENE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

AIRENE by Virtuals Logotip

AIRENE by Virtuals Cijena (AIRENE)

Neuvršten

1 AIRENE u USD cijena uživo:

$0.00025793
$0.00025793$0.00025793
-4.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AIRENE by Virtuals (AIRENE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:51:00 (UTC+8)

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00488432
$ 0.00488432$ 0.00488432

$ 0
$ 0$ 0

-2.13%

-4.58%

-7.79%

-7.79%

AIRENE by Virtuals (AIRENE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIRENEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIRENE je $ 0.00488432, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIRENE se promijenio za -2.13% u posljednjih sat vremena, -4.58% u posljednjih 24 sata i -7.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIRENE by Virtuals (AIRENE)

$ 257.93K
$ 257.93K$ 257.93K

--
----

$ 257.93K
$ 257.93K$ 257.93K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIRENE by Virtuals je $ 257.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIRENE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 257.93K.

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AIRENE by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AIRENE by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AIRENE by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AIRENE by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.58%
30 dana$ 0-12.99%
60 dana$ 0-28.75%
90 dana$ 0--

Što je AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Službena web-stranica

AIRENE by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AIRENE by Virtuals (AIRENE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AIRENE by Virtuals (AIRENE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AIRENE by Virtuals.

Provjerite AIRENE by Virtuals predviđanje cijene sada!

AIRENE u lokalnim valutama

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AIRENE by Virtuals (AIRENE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIRENE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIRENE by Virtuals (AIRENE)

Koliko AIRENE by Virtuals (AIRENE) vrijedi danas?
Cijena AIRENE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIRENE u USD?
Trenutačna cijena AIRENE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIRENE by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za AIRENE je $ 257.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIRENE?
Količina u optjecaju za AIRENE je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIRENE?
AIRENE je postigao ATH cijenu od 0.00488432 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIRENE?
AIRENE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIRENE?
24-satni obujam trgovanja za AIRENE je -- USD.
Hoće li AIRENE još narasti ove godine?
AIRENE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIRENE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:51:00 (UTC+8)

AIRENE by Virtuals (AIRENE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.