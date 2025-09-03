AIrena (AIRENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) +3.52% Promjena cijene (7D) +12.02% Promjena cijene (7D) +12.02%

AIrena (AIRENA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIRENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIRENA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIRENA se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, +3.52% u posljednjih 24 sata i +12.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIrena (AIRENA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.58K$ 7.58K $ 7.58K Količina u optjecaju 980.73M 980.73M 980.73M Ukupna količina 997,228,612.449072 997,228,612.449072 997,228,612.449072

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIrena je $ 7.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIRENA je 980.73M, s ukupnom količinom od 997228612.449072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.58K.