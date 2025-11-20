Aircoin Cijena danas

Trenutačna cijena Aircoin (AIRCOIN) danas je $ 0.00104516, s promjenom od 36.21% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIRCOIN u USD je $ 0.00104516 po AIRCOIN.

Aircoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,043,527, s količinom u optjecaju od 998.50M AIRCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, AIRCOIN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00115724 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00257008, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AIRCOIN se kretao +0.57% u posljednjem satu i +79.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aircoin (AIRCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Količina u optjecaju 998.50M 998.50M 998.50M Ukupna količina 998,499,935.050304 998,499,935.050304 998,499,935.050304

