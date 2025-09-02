Više o AIR3

AIR3 AIRewardrop Cijena (AIR3)

1 AIR3 u USD cijena uživo:

$0.00026417
$0.00026417$0.00026417
+1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena AIR3 AIRewardrop (AIR3)
AIR3 AIRewardrop (AIR3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.33%

-15.00%

-15.00%

AIR3 AIRewardrop (AIR3) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIR3trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIR3 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIR3 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIR3 AIRewardrop (AIR3)

$ 256.50K
$ 256.50K$ 256.50K

--
----

$ 256.50K
$ 256.50K$ 256.50K

970.96M
970.96M 970.96M

970,964,455.1867946
970,964,455.1867946 970,964,455.1867946

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIR3 AIRewardrop je $ 256.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIR3 je 970.96M, s ukupnom količinom od 970964455.1867946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.50K.

AIR3 AIRewardrop (AIR3) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AIR3 AIRewardrop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AIR3 AIRewardrop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AIR3 AIRewardrop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AIR3 AIRewardrop u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.33%
30 dana$ 0-17.63%
60 dana$ 0-42.28%
90 dana$ 0--

Što je AIR3 AIRewardrop (AIR3)

AIR3 is an autonomous AI Agent created by AIRewardrop to revolutionize how traders, investors and crypto enthusiasts interact with markets and communities. At its core, AIR3 constantly analyzes thousands of real-time data points from price feeds and on-chain metrics to social sentiment across X, Telegram and Discord and transforms that raw information into clear, actionable insights. Every day AIR3 automatically posts market highlights on X, answers live questions in Telegram groups, and streams detailed technical analysis on Twitch and YouTube. Its voice is powered by advanced text-to-speech technology, and soon it will appear as a fully expressive Metahuman avatar in Unreal Engine 5, reacting to market moves in real time and guiding viewers through charts and news. The $AIR3 token brings true utility to holders. By staking or burning tokens users unlock premium AI tools such as custom trading bots, extended message memory, priority access to on-chain alerts and direct interaction with the AI Agent inside their own Telegram or Discord servers. Free features include daily recap messages, basic sentiment scores and community polls. Premium features deliver deeper context, faster executions and personalized strategies. A highlight of the ecosystem is the AI Master Trainer program. This gamified experience invites users to complete challenges, share feedback and participate in training tasks that sharpen AIR3’s algorithms. Top performers earn AIR3 tokens, whitelist spots for special airdrops and early access to upcoming releases. Every interaction makes AIR3 smarter and more responsive. Looking ahead, AIR3 will expand across multiple blockchains, integrate real-time order execution and launch an AI-driven trading bot with transparent on-chain proof of each transaction. Socially, AIR3 will host live Q&A sessions, collaborate with influencers, and publish joint research reports. As the Metahuman avatar goes on tour across livestream platforms, viewers can expect immersive 3D experiences, interactive chart overlays and instant voice-driven trading commands. In short, AIR3 combines cutting-edge AI, decentralized finance and community engagement into a single, evolving agent. It operates 24 hours a day, 7 days a week, as both a market analyst and a friendly companion in the fast-moving world of crypto. Whether you are a casual observer, a professional trader or a developer building the next generation of DeFi apps, AIR3 brings intelligence, automation and human-like interaction to every step of your journey.

Resurs AIR3 AIRewardrop (AIR3)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AIR3 AIRewardrop (AIR3)

Koliko AIR3 AIRewardrop (AIR3) vrijedi danas?
Cijena AIR3 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIR3 u USD?
Trenutačna cijena AIR3 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AIR3 AIRewardrop?
Tržišna kapitalizacija za AIR3 je $ 256.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIR3?
Količina u optjecaju za AIR3 je 970.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIR3?
AIR3 je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIR3?
AIR3 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIR3?
24-satni obujam trgovanja za AIR3 je -- USD.
Hoće li AIR3 još narasti ove godine?
AIR3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIR3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AIR3 AIRewardrop (AIR3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

