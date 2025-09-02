AIR3 AIRewardrop (AIR3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.33% Promjena cijene (7D) -15.00% Promjena cijene (7D) -15.00%

AIR3 AIRewardrop (AIR3) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIR3trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIR3 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIR3 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -15.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIR3 AIRewardrop (AIR3)

Tržišna kapitalizacija $ 256.50K$ 256.50K $ 256.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 256.50K$ 256.50K $ 256.50K Količina u optjecaju 970.96M 970.96M 970.96M Ukupna količina 970,964,455.1867946 970,964,455.1867946 970,964,455.1867946

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIR3 AIRewardrop je $ 256.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIR3 je 970.96M, s ukupnom količinom od 970964455.1867946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 256.50K.