Air Fryer Guy Cijena (FRYER)

Neuvršten

1 FRYER u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Air Fryer Guy (FRYER)
Air Fryer Guy (FRYER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Air Fryer Guy (FRYER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRYERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRYER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRYER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Air Fryer Guy (FRYER)

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 9.92K
$ 9.92K$ 9.92K

958.46M
958.46M 958.46M

994,902,474.525526
994,902,474.525526 994,902,474.525526

Trenutačna tržišna kapitalizacija Air Fryer Guy je $ 9.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRYER je 958.46M, s ukupnom količinom od 994902474.525526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.92K.

Air Fryer Guy (FRYER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Air Fryer Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Air Fryer Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Air Fryer Guy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Air Fryer Guy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.75%
60 dana$ 0+20.01%
90 dana$ 0--

Što je Air Fryer Guy (FRYER)

The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He’s known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We’re in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake “AirFryerGuy” has locked all his supply.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Air Fryer Guy (FRYER)

Službena web-stranica

Air Fryer Guy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Air Fryer Guy (FRYER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Air Fryer Guy (FRYER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Air Fryer Guy.

Provjerite Air Fryer Guy predviđanje cijene sada!

FRYER u lokalnim valutama

Air Fryer Guy (FRYER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Air Fryer Guy (FRYER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRYER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Air Fryer Guy (FRYER)

Koliko Air Fryer Guy (FRYER) vrijedi danas?
Cijena FRYER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRYER u USD?
Trenutačna cijena FRYER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Air Fryer Guy?
Tržišna kapitalizacija za FRYER je $ 9.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRYER?
Količina u optjecaju za FRYER je 958.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRYER?
FRYER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRYER?
FRYER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRYER?
24-satni obujam trgovanja za FRYER je -- USD.
Hoće li FRYER još narasti ove godine?
FRYER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRYER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:27:12 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.