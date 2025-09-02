AIOS Foundation (AIOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00152042 24-satna najviša cijena $ 0.00164327 Najviša cijena ikada $ 0.18327 Najniža cijena $ 0.00105013 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -3.90% Promjena cijene (7D) +10.61%

AIOS Foundation (AIOS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00151854. Tijekom protekla 24 sata, AIOStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00152042 i najviše cijene $ 0.00164327, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIOS je $ 0.18327, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105013.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIOS se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i +10.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIOS Foundation (AIOS)

Tržišna kapitalizacija $ 506.88K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 506.88K Količina u optjecaju 333.79M Ukupna količina 333,794,310.41

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIOS Foundation je $ 506.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIOS je 333.79M, s ukupnom količinom od 333794310.41. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 506.88K.