AIMERICA (UAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02646631$ 0.02646631 $ 0.02646631 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.78% Promjena cijene (7D) +7.78%

AIMERICA (UAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UAI je $ 0.02646631, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AIMERICA (UAI)

Tržišna kapitalizacija $ 146.81K$ 146.81K $ 146.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.81K$ 146.81K $ 146.81K Količina u optjecaju 998.11M 998.11M 998.11M Ukupna količina 998,114,125.1375 998,114,125.1375 998,114,125.1375

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIMERICA je $ 146.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UAI je 998.11M, s ukupnom količinom od 998114125.1375. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.81K.