Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aimbot AI (AIMBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aimbot AI (AIMBOT) Informacije Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Službena web stranica: https://www.aim-bot.app/ Kupi AIMBOT odmah!

Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aimbot AI (AIMBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.84K $ 23.84K $ 23.84K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.84K $ 23.84K $ 23.84K Povijesni maksimum: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 Povijesni minimum: $ 0.02308887 $ 0.02308887 $ 0.02308887 Trenutna cijena: $ 0.02384175 $ 0.02384175 $ 0.02384175 Saznajte više o cijeni Aimbot AI (AIMBOT)

Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aimbot AI (AIMBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIMBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIMBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIMBOT tokena, istražite AIMBOT cijenu tokena uživo!

AIMBOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIMBOT? Naša AIMBOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIMBOT predviđanje cijene tokena odmah!

