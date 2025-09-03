Aimbot AI (AIMBOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02308887 24-satna najviša cijena $ 0.02389575 Najviša cijena ikada $ 20.93 Najniža cijena $ 0.02308887 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) -64.34%

Aimbot AI (AIMBOT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02384175. Tijekom protekla 24 sata, AIMBOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02308887 i najviše cijene $ 0.02389575, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIMBOT je $ 20.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02308887.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIMBOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i -64.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aimbot AI (AIMBOT)

Tržišna kapitalizacija $ 23.84K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.84K Količina u optjecaju 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aimbot AI je $ 23.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIMBOT je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.84K.