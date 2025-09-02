Više o AIKI

Aiki Logotip

Aiki Cijena (AIKI)

Neuvršten

1 AIKI u USD cijena uživo:

$0.00551126
$0.00551126$0.00551126
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Aiki (AIKI)
Aiki (AIKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01706637
$ 0.01706637$ 0.01706637

$ 0.00441864
$ 0.00441864$ 0.00441864

--

--

0.00%

0.00%

Aiki (AIKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00551126. Tijekom protekla 24 sata, AIKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIKI je $ 0.01706637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00441864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aiki (AIKI)

$ 550.46K
$ 550.46K$ 550.46K

--
----

$ 550.35K
$ 550.35K$ 550.35K

99.86M
99.86M 99.86M

99,859,339.224692
99,859,339.224692 99,859,339.224692

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aiki je $ 550.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIKI je 99.86M, s ukupnom količinom od 99859339.224692. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.35K.

Aiki (AIKI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aiki u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aiki u USD iznosila je $ +0.0002848544.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aiki u USD iznosila je $ +0.0006516199.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aiki u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002848544+5.17%
60 dana$ +0.0006516199+11.82%
90 dana$ 0--

Što je Aiki (AIKI)

Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple “guess-the-character” game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round’s pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem’s evolution.

Aiki Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aiki (AIKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aiki (AIKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aiki.

Provjerite Aiki predviđanje cijene sada!

AIKI u lokalnim valutama

Aiki (AIKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aiki (AIKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aiki (AIKI)

Koliko Aiki (AIKI) vrijedi danas?
Cijena AIKI uživo u USD je 0.00551126 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIKI u USD?
Trenutačna cijena AIKI u USD je $ 0.00551126. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aiki?
Tržišna kapitalizacija za AIKI je $ 550.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIKI?
Količina u optjecaju za AIKI je 99.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIKI?
AIKI je postigao ATH cijenu od 0.01706637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIKI?
AIKI je vidio ATL cijenu od 0.00441864 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIKI?
24-satni obujam trgovanja za AIKI je -- USD.
Hoće li AIKI još narasti ove godine?
AIKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Aiki (AIKI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

