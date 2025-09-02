Aiki (AIKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01706637$ 0.01706637 $ 0.01706637 Najniža cijena $ 0.00441864$ 0.00441864 $ 0.00441864 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Aiki (AIKI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00551126. Tijekom protekla 24 sata, AIKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIKI je $ 0.01706637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00441864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIKI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aiki (AIKI)

Tržišna kapitalizacija $ 550.46K$ 550.46K $ 550.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 550.35K$ 550.35K $ 550.35K Količina u optjecaju 99.86M 99.86M 99.86M Ukupna količina 99,859,339.224692 99,859,339.224692 99,859,339.224692

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aiki je $ 550.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIKI je 99.86M, s ukupnom količinom od 99859339.224692. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 550.35K.