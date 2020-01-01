AIDA (AIDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AIDA (AIDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AIDA (AIDA) Informacije Discover Aida Coin on Sui, the revolutionary cryptocurrency fueling the Aida AI bot! This cutting-edge tech transforms blockchain interactions, streamlines transactions, and enhances community connections. Join us in shaping a smarter, more connected future! Aida is a dynamic and user-friendly Al bot designed to guide X users into the world of the Sui Network. With her approachable personality and deep understanding of blockchain nuances, Lucy makes the transition from Social media to blockchain technology both exciting and accessible. Službena web stranica: https://www.aida-sui.com/ Kupi AIDA odmah!

AIDA (AIDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AIDA (AIDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 85.91K $ 85.91K $ 85.91K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.91K $ 85.91K $ 85.91K Povijesni maksimum: $ 0.00789743 $ 0.00789743 $ 0.00789743 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AIDA (AIDA)

AIDA (AIDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AIDA (AIDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIDA tokena, istražite AIDA cijenu tokena uživo!

