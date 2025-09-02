AicroStrategy (AISTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.174499 $ 0.174499 $ 0.174499 24-satna najniža cijena $ 0.194963 $ 0.194963 $ 0.194963 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.174499$ 0.174499 $ 0.174499 24-satna najviša cijena $ 0.194963$ 0.194963 $ 0.194963 Najviša cijena ikada $ 0.398668$ 0.398668 $ 0.398668 Najniža cijena $ 0.174499$ 0.174499 $ 0.174499 Promjena cijene (1H) +11.70% Promjena cijene (1D) +3.61% Promjena cijene (7D) -24.43% Promjena cijene (7D) -24.43%

AicroStrategy (AISTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.195629. Tijekom protekla 24 sata, AISTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.174499 i najviše cijene $ 0.194963, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AISTR je $ 0.398668, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.174499.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AISTR se promijenio za +11.70% u posljednjih sat vremena, +3.61% u posljednjih 24 sata i -24.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AicroStrategy (AISTR)

Tržišna kapitalizacija $ 194.79K$ 194.79K $ 194.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 194.79K$ 194.79K $ 194.79K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AicroStrategy je $ 194.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AISTR je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 194.79K.