AICM Marketplace (AICM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00211853 $ 0.00211853 $ 0.00211853 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00211853$ 0.00211853 $ 0.00211853 Najviša cijena ikada $ 0.04414665$ 0.04414665 $ 0.04414665 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) +0.02% Promjena cijene (7D) -20.63% Promjena cijene (7D) -20.63%

AICM Marketplace (AICM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00208307. Tijekom protekla 24 sata, AICMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00211853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICM je $ 0.04414665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICM se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i -20.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AICM Marketplace (AICM)

Tržišna kapitalizacija $ 416.61K$ 416.61K $ 416.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 416.61K$ 416.61K $ 416.61K Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AICM Marketplace je $ 416.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AICM je 200.00M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.61K.