AICM Marketplace Cijena (AICM)

Neuvršten

1 AICM u USD cijena uživo:

$0.00208307
$0.00208307
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AICM Marketplace (AICM)
AICM Marketplace (AICM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.00211853
$ 0.00211853
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0.00211853
$ 0.00211853

$ 0.04414665
$ 0.04414665

$ 0
$ 0

-0.26%

+0.02%

-20.63%

-20.63%

AICM Marketplace (AICM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00208307. Tijekom protekla 24 sata, AICMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00211853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICM je $ 0.04414665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICM se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i -20.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AICM Marketplace (AICM)

$ 416.61K
$ 416.61K

--
--

$ 416.61K
$ 416.61K

200.00M
200.00M

200,000,000.0
200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AICM Marketplace je $ 416.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AICM je 200.00M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 416.61K.

AICM Marketplace (AICM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AICM Marketplace u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AICM Marketplace u USD iznosila je $ -0.0004997522.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AICM Marketplace u USD iznosila je $ -0.0006494639.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AICM Marketplace u USD iznosila je $ -0.00248595947532386.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.02%
30 dana$ -0.0004997522-23.99%
60 dana$ -0.0006494639-31.17%
90 dana$ -0.00248595947532386-54.40%

Što je AICM Marketplace (AICM)

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AICM Marketplace (AICM)

Službena web-stranica

AICM Marketplace Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AICM Marketplace (AICM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AICM Marketplace (AICM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AICM Marketplace.

Provjerite AICM Marketplace predviđanje cijene sada!

AICM u lokalnim valutama

AICM Marketplace (AICM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AICM Marketplace (AICM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AICM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AICM Marketplace (AICM)

Koliko AICM Marketplace (AICM) vrijedi danas?
Cijena AICM uživo u USD je 0.00208307 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AICM u USD?
Trenutačna cijena AICM u USD je $ 0.00208307. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AICM Marketplace?
Tržišna kapitalizacija za AICM je $ 416.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AICM?
Količina u optjecaju za AICM je 200.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AICM?
AICM je postigao ATH cijenu od 0.04414665 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AICM?
AICM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AICM?
24-satni obujam trgovanja za AICM je -- USD.
Hoće li AICM još narasti ove godine?
AICM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AICM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AICM Marketplace (AICM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.