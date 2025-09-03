AICAT (AICAT) Informacije o cijeni (USD)

AICAT (AICAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000201. Tijekom protekla 24 sata, AICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001911 i najviše cijene $ 0.00002018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICAT je $ 0.00110116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICAT se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, +3.04% u posljednjih 24 sata i +8.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AICAT (AICAT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AICAT je $ 20.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AICAT je 996.45M, s ukupnom količinom od 996452825.062884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.03K.