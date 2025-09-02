ai9000 (AI9000) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00012731 24-satna najniža cijena $ 0.00013588 24-satna najviša cijena
Najviša cijena ikada $ 0.04396809
Najniža cijena $ 0.00011905
Promjena cijene (1H) -1.33%
Promjena cijene (1D) +0.04%
Promjena cijene (7D) +5.92%

ai9000 (AI9000) cijena u stvarnom vremenu je $0.00013337. Tijekom protekla 24 sata, AI9000trgovalo je između najniže cijene $ 0.00012731 i najviše cijene $ 0.00013588, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI9000 je $ 0.04396809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011905.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI9000 se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ai9000 (AI9000)

Informacije o tržištu ai9000 (AI9000)

Tržišna kapitalizacija $ 133.74K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.74K
Količina u optjecaju 1.00B
Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ai9000 je $ 133.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AI9000 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.74K.