ai69x (AI69X) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ai69x (AI69X), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

ai69x (AI69X) Informacije ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Službena web stranica: https://www.ai69x.lol

ai69x (AI69X) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ai69x (AI69X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.70K $ 34.70K $ 34.70K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.71K $ 41.71K $ 41.71K Povijesni maksimum: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 Povijesni minimum: $ 0.00004028 $ 0.00004028 $ 0.00004028 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ai69x (AI69X)

ai69x (AI69X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ai69x (AI69X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AI69X tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AI69X tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AI69X tokena, istražite AI69X cijenu tokena uživo!

AI69X Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AI69X? Naša AI69X stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AI69X predviđanje cijene tokena odmah!

