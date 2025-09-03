ai69x (AI69X) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00909177$ 0.00909177 $ 0.00909177 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.79% Promjena cijene (1D) -3.80% Promjena cijene (7D) -0.32% Promjena cijene (7D) -0.32%

ai69x (AI69X) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AI69Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AI69X je $ 0.00909177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AI69X se promijenio za -3.79% u posljednjih sat vremena, -3.80% u posljednjih 24 sata i -0.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ai69x (AI69X)

Tržišna kapitalizacija $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Količina u optjecaju 831.95M 831.95M 831.95M Ukupna količina 999,916,381.286868 999,916,381.286868 999,916,381.286868

Trenutačna tržišna kapitalizacija ai69x je $ 34.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AI69X je 831.95M, s ukupnom količinom od 999916381.286868. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.80K.