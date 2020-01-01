AI404 ($ERROR) Tokenomika
🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺
AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield.
AI 404’s signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network.
Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN’s cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem.
The game has begun. The system is watching. 👁🩸
AI404 ($ERROR) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AI404 ($ERROR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
AI404 ($ERROR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike AI404 ($ERROR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $ERROR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $ERROR tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $ERROR tokena, istražite $ERROR cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.