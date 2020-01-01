ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Informacije $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Službena web stranica: https://gudtek.site/ Kupi GUDTEK odmah!

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 39.01K $ 39.01K $ 39.01K Ukupna količina: $ 968.32M $ 968.32M $ 968.32M Količina u optjecaju: $ 968.32M $ 968.32M $ 968.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.01K $ 39.01K $ 39.01K Povijesni maksimum: $ 0.00986832 $ 0.00986832 $ 0.00986832 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GUDTEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GUDTEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GUDTEK tokena, istražite GUDTEK cijenu tokena uživo!

GUDTEK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GUDTEK? Naša GUDTEK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GUDTEK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!