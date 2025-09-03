ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00986832$ 0.00986832 $ 0.00986832 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.30% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) +7.81% Promjena cijene (7D) +7.81%

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUDTEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUDTEK je $ 0.00986832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUDTEK se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +7.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Tržišna kapitalizacija $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Količina u optjecaju 968.32M 968.32M 968.32M Ukupna količina 968,324,577.003944 968,324,577.003944 968,324,577.003944

Trenutačna tržišna kapitalizacija ai16zterminalfartARCzereLLMswarm je $ 39.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUDTEK je 968.32M, s ukupnom količinom od 968324577.003944. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.37K.