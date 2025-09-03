Više o GUDTEK

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm Logotip

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm Cijena (GUDTEK)

Neuvršten

1 GUDTEK u USD cijena uživo:

--
----
+0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)
ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00986832
$ 0.00986832$ 0.00986832

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

+0.82%

+7.81%

+7.81%

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUDTEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUDTEK je $ 0.00986832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUDTEK se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i +7.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K

--
----

$ 39.37K
$ 39.37K$ 39.37K

968.32M
968.32M 968.32M

968,324,577.003944
968,324,577.003944 968,324,577.003944

Trenutačna tržišna kapitalizacija ai16zterminalfartARCzereLLMswarm je $ 39.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUDTEK je 968.32M, s ukupnom količinom od 968324577.003944. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.37K.

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ai16zterminalfartARCzereLLMswarm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ai16zterminalfartARCzereLLMswarm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ai16zterminalfartARCzereLLMswarm u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ai16zterminalfartARCzereLLMswarm u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.82%
30 dana$ 0+27.01%
60 dana$ 0+45.79%
90 dana$ 0--

Što je ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

$gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm

Resurs ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Službena web-stranica

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ai16zterminalfartARCzereLLMswarm.

Provjerite ai16zterminalfartARCzereLLMswarm predviđanje cijene sada!

GUDTEK u lokalnim valutama

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUDTEK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK)

Koliko ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) vrijedi danas?
Cijena GUDTEK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUDTEK u USD?
Trenutačna cijena GUDTEK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ai16zterminalfartARCzereLLMswarm?
Tržišna kapitalizacija za GUDTEK je $ 39.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUDTEK?
Količina u optjecaju za GUDTEK je 968.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUDTEK?
GUDTEK je postigao ATH cijenu od 0.00986832 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUDTEK?
GUDTEK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUDTEK?
24-satni obujam trgovanja za GUDTEK je -- USD.
Hoće li GUDTEK još narasti ove godine?
GUDTEK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUDTEK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.