AI Virtual Agents Logotip

AI Virtual Agents Cijena (AIVIA)

Neuvršten

1 AIVIA u USD cijena uživo:

--
----
-0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AI Virtual Agents (AIVIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:00:57 (UTC+8)

AI Virtual Agents (AIVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119097
$ 0.00119097$ 0.00119097

$ 0
$ 0$ 0

+1.30%

-0.65%

-12.89%

-12.89%

AI Virtual Agents (AIVIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIVIA je $ 0.00119097, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIVIA se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -12.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Virtual Agents (AIVIA)

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

--
----

$ 25.70K
$ 25.70K$ 25.70K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,019.531343
999,980,019.531343 999,980,019.531343

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Virtual Agents je $ 25.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIVIA je 999.98M, s ukupnom količinom od 999980019.531343. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.70K.

AI Virtual Agents (AIVIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AI Virtual Agents u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AI Virtual Agents u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AI Virtual Agents u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AI Virtual Agents u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.65%
30 dana$ 0-25.20%
60 dana$ 0+16.23%
90 dana$ 0--

Što je AI Virtual Agents (AIVIA)

$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.

Resurs AI Virtual Agents (AIVIA)

Službena web-stranica

AI Virtual Agents Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI Virtual Agents (AIVIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Virtual Agents (AIVIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Virtual Agents.

Provjerite AI Virtual Agents predviđanje cijene sada!

AIVIA u lokalnim valutama

AI Virtual Agents (AIVIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI Virtual Agents (AIVIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIVIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI Virtual Agents (AIVIA)

Koliko AI Virtual Agents (AIVIA) vrijedi danas?
Cijena AIVIA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIVIA u USD?
Trenutačna cijena AIVIA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI Virtual Agents?
Tržišna kapitalizacija za AIVIA je $ 25.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIVIA?
Količina u optjecaju za AIVIA je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIVIA?
AIVIA je postigao ATH cijenu od 0.00119097 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIVIA?
AIVIA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIVIA?
24-satni obujam trgovanja za AIVIA je -- USD.
Hoće li AIVIA još narasti ove godine?
AIVIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIVIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:00:57 (UTC+8)

