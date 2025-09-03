AI Virtual Agents (AIVIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00119097$ 0.00119097 $ 0.00119097 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.30% Promjena cijene (1D) -0.65% Promjena cijene (7D) -12.89% Promjena cijene (7D) -12.89%

AI Virtual Agents (AIVIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIVIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIVIA je $ 0.00119097, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIVIA se promijenio za +1.30% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i -12.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Virtual Agents (AIVIA)

Tržišna kapitalizacija $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,980,019.531343 999,980,019.531343 999,980,019.531343

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Virtual Agents je $ 25.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIVIA je 999.98M, s ukupnom količinom od 999980019.531343. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.70K.