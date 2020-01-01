AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Informacije 🚀 Discover the Future of Token Trading on Base Tired of missing out on promising tokens or falling for risky ones? We've built the ultimate token analytics platform that gives you the edge you need. ✨ What Makes Us Different: Real-time token discovery - catch new opportunities the moment they launch Smart quality scoring - we analyze tokens so you don't have to Instant risk assessment - spot red flags before they cost you Live trading insights - see exactly how tokens are performing right now 🎯 Perfect For: Traders looking for early opportunities Investors wanting to validate token quality Anyone who wants to trade smarter on Base 💡 Key Features: Token Quality Score: Our AI-powered system rates tokens from 0-100 Holder Analysis: See who's holding what and spot whale movements Trading Patterns: Track buy/sell ratios and volume trends Risk Indicators: Get instant alerts about potential risks 🔥 Why Users Love Us: Clean, modern interface - find what you need instantly Real-time updates - never miss a market move Professional-grade analytics made simple Everything you need in one place Don't trade in the dark. Join the smartest traders on Virtuals and make data-driven decisions. Službena web stranica: https://aivertex.io Kupi VERTEX odmah!

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AI VERTEX by Virtuals (VERTEX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.19K $ 19.19K $ 19.19K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.99K $ 19.99K $ 19.99K Povijesni maksimum: $ 0.00124607 $ 0.00124607 $ 0.00124607 Povijesni minimum: $ 0.00000712 $ 0.00000712 $ 0.00000712 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj VERTEX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja VERTEX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku VERTEX tokena, istražite VERTEX cijenu tokena uživo!

VERTEX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide VERTEX? Naša VERTEX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte VERTEX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!