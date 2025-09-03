AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00124607$ 0.00124607 $ 0.00124607 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) -8.70% Promjena cijene (7D) -8.70%

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, VERTEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VERTEX je $ 0.00124607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VERTEX se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i -8.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI VERTEX by Virtuals (VERTEX)

Tržišna kapitalizacija $ 17.65K$ 17.65K $ 17.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Količina u optjecaju 960.00M 960.00M 960.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI VERTEX by Virtuals je $ 17.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VERTEX je 960.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.39K.