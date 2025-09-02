AI Slop (AISLOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00026039 24-satna najviša cijena $ 0.00030776 Najviša cijena ikada $ 0.00304386 Najniža cijena $ 0.00008645 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) -8.98% Promjena cijene (7D) +21.11%

AI Slop (AISLOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00026733. Tijekom protekla 24 sata, AISLOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026039 i najviše cijene $ 0.00030776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AISLOP je $ 0.00304386, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008645.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AISLOP se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, -8.98% u posljednjih 24 sata i +21.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Slop (AISLOP)

Tržišna kapitalizacija $ 267.33K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 267.33K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Slop je $ 267.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AISLOP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.33K.