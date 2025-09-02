AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00188874 24-satna najviša cijena $ 0.00326186 Najviša cijena ikada $ 0.02364412 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -2.64% Promjena cijene (1D) +33.38% Promjena cijene (7D) -9.27%

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00274193. Tijekom protekla 24 sata, ROCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00188874 i najviše cijene $ 0.00326186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROCKET je $ 0.02364412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROCKET se promijenio za -2.64% u posljednjih sat vremena, +33.38% u posljednjih 24 sata i -9.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI ROCKET by Virtuals (ROCKET)

Tržišna kapitalizacija $ 2.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.74M Količina u optjecaju 827.53M Ukupna količina 998,766,801.234573

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI ROCKET by Virtuals je $ 2.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROCKET je 827.53M, s ukupnom količinom od 998766801.234573. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.