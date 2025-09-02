AI ROCKET by Virtuals Cijena (ROCKET)
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) cijena u stvarnom vremenu je $0.00274193. Tijekom protekla 24 sata, ROCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00188874 i najviše cijene $ 0.00326186, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROCKET je $ 0.02364412, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROCKET se promijenio za -2.64% u posljednjih sat vremena, +33.38% u posljednjih 24 sata i -9.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija AI ROCKET by Virtuals je $ 2.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROCKET je 827.53M, s ukupnom količinom od 998766801.234573. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AI ROCKET by Virtuals u USD iznosila je $ +0.00068622.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AI ROCKET by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0091843303.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AI ROCKET by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0025573882.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AI ROCKET by Virtuals u USD iznosila je $ -0.001735851741836636.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00068622
|+33.38%
|30 dana
|$ +0.0091843303
|+334.96%
|60 dana
|$ +0.0025573882
|+93.27%
|90 dana
|$ -0.001735851741836636
|-38.76%
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
