AI Market Compass (AIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00562593 $ 0.00562593 $ 0.00562593 24-satna najniža cijena $ 0.0057436 $ 0.0057436 $ 0.0057436 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00562593$ 0.00562593 $ 0.00562593 24-satna najviša cijena $ 0.0057436$ 0.0057436 $ 0.0057436 Najviša cijena ikada $ 0.095809$ 0.095809 $ 0.095809 Najniža cijena $ 0.0051658$ 0.0051658 $ 0.0051658 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -4.48% Promjena cijene (7D) -4.48%

AI Market Compass (AIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00562931. Tijekom protekla 24 sata, AIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00562593 i najviše cijene $ 0.0057436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIM je $ 0.095809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051658.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -4.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Market Compass (AIM)

Tržišna kapitalizacija $ 222.59K$ 222.59K $ 222.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.59K$ 222.59K $ 222.59K Količina u optjecaju 39.54M 39.54M 39.54M Ukupna količina 39,541,494.0 39,541,494.0 39,541,494.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Market Compass je $ 222.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIM je 39.54M, s ukupnom količinom od 39541494.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.59K.