AI Market Compass Cijena (AIM)

1 AIM u USD cijena uživo:

$0.00562931
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena AI Market Compass (AIM)
AI Market Compass (AIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00562593
24-satna najniža cijena
$ 0.0057436
24-satna najviša cijena

$ 0.00562593

$ 0.0057436

$ 0.095809

$ 0.0051658

+0.00%

-0.00%

-4.48%

-4.48%

AI Market Compass (AIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00562931. Tijekom protekla 24 sata, AIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00562593 i najviše cijene $ 0.0057436, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIM je $ 0.095809, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0051658.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIM se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -4.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Market Compass (AIM)

$ 222.59K
--
$ 222.59K
39.54M
39,541,494.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Market Compass je $ 222.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIM je 39.54M, s ukupnom količinom od 39541494.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.59K.

AI Market Compass (AIM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AI Market Compass u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AI Market Compass u USD iznosila je $ -0.0006687530.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AI Market Compass u USD iznosila je $ -0.0003608196.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AI Market Compass u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ -0.0006687530-11.87%
60 dana$ -0.0003608196-6.40%
90 dana$ 0--

Što je AI Market Compass (AIM)

Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.

Resurs AI Market Compass (AIM)

Službena web-stranica

AI Market Compass Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AI Market Compass (AIM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AI Market Compass (AIM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AI Market Compass.

Provjerite AI Market Compass predviđanje cijene sada!

AIM u lokalnim valutama

AI Market Compass (AIM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AI Market Compass (AIM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AI Market Compass (AIM)

Koliko AI Market Compass (AIM) vrijedi danas?
Cijena AIM uživo u USD je 0.00562931 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIM u USD?
Trenutačna cijena AIM u USD je $ 0.00562931. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AI Market Compass?
Tržišna kapitalizacija za AIM je $ 222.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIM?
Količina u optjecaju za AIM je 39.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIM?
AIM je postigao ATH cijenu od 0.095809 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIM?
AIM je vidio ATL cijenu od 0.0051658 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIM?
24-satni obujam trgovanja za AIM je -- USD.
Hoće li AIM još narasti ove godine?
AIM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
