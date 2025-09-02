AI INU (AIINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00192393 $ 0.00192393 $ 0.00192393 24-satna najniža cijena $ 0.00203006 $ 0.00203006 $ 0.00203006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00192393$ 0.00192393 $ 0.00192393 24-satna najviša cijena $ 0.00203006$ 0.00203006 $ 0.00203006 Najviša cijena ikada $ 0.04658149$ 0.04658149 $ 0.04658149 Najniža cijena $ 0.00107082$ 0.00107082 $ 0.00107082 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) -2.75% Promjena cijene (7D) -2.75%

AI INU (AIINU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00198718. Tijekom protekla 24 sata, AIINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00192393 i najviše cijene $ 0.00203006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIINU je $ 0.04658149, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00107082.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIINU se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -2.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI INU (AIINU)

Tržišna kapitalizacija $ 865.14K$ 865.14K $ 865.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Količina u optjecaju 434.94M 434.94M 434.94M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI INU je $ 865.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIINU je 434.94M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.