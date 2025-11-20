AI GOD Cijena danas

Trenutačna cijena AI GOD (AIG) danas je $ 0.00003822, s promjenom od 3.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIG u USD je $ 0.00003822 po AIG.

AI GOD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 38,130, s količinom u optjecaju od 994.53M AIG. Tijekom posljednja 24 sata, AIG trgovao je između $ 0.00003535 (niska) i $ 0.00004048 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0002435, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002374.

U kratkoročnim performansama, AIG se kretao -1.49% u posljednjem satu i -24.78% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AI GOD (AIG)

