Ai GCR ($AIGCR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ai GCR ($AIGCR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Ai GCR ($AIGCR) Informacije $aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools. Službena web stranica: https://aigcr.net/

Ai GCR ($AIGCR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ai GCR ($AIGCR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.89K Ukupna količina: $ 999.12M Količina u optjecaju: $ 999.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.89K Povijesni maksimum: $ 0.00122373 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Ai GCR ($AIGCR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ai GCR ($AIGCR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $AIGCR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $AIGCR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

$AIGCR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $AIGCR? Naša $AIGCR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

