Ai GCR ($AIGCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00122373$ 0.00122373 $ 0.00122373 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.02% Promjena cijene (7D) -1.02%

Ai GCR ($AIGCR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $AIGCRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $AIGCR je $ 0.00122373, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $AIGCR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ai GCR ($AIGCR)

Tržišna kapitalizacija $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Količina u optjecaju 999.12M 999.12M 999.12M Ukupna količina 999,123,408.601779 999,123,408.601779 999,123,408.601779

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ai GCR je $ 10.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $AIGCR je 999.12M, s ukupnom količinom od 999123408.601779. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.89K.