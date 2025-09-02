AI Factory (SN80) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena $ 0.533786
24-satna najviša cijena $ 0.556996
Najviša cijena ikada $ 1.045
Najniža cijena $ 0.533786
Promjena cijene (1H) +0.23%
Promjena cijene (1D) +0.41%
Promjena cijene (7D) -2.09%

AI Factory (SN80) cijena u stvarnom vremenu je $0.551564. Tijekom protekla 24 sata, SN80trgovalo je između najniže cijene $ 0.533786 i najviše cijene $ 0.556996, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN80 je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.533786.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN80 se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i -2.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AI Factory (SN80)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M
Količina u optjecaju 1.84M
Ukupna količina 1,836,088.44954551

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Factory je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN80 je 1.84M, s ukupnom količinom od 1836088.44954551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.