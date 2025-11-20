AI Analysis Token Cijena danas

Trenutačna cijena AI Analysis Token (AIAT) danas je $ 0.254912, s promjenom od 0.35% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIAT u USD je $ 0.254912 po AIAT.

AI Analysis Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 28,128,982, s količinom u optjecaju od 110.35M AIAT. Tijekom posljednja 24 sata, AIAT trgovao je između $ 0.25263 (niska) i $ 0.254912 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.918633, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.066515.

U kratkoročnim performansama, AIAT se kretao +0.34% u posljednjem satu i -12.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AI Analysis Token (AIAT)

Tržišna kapitalizacija $ 28.13M$ 28.13M $ 28.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 127.46M$ 127.46M $ 127.46M Količina u optjecaju 110.35M 110.35M 110.35M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

